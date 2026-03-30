¿Cuándo vuelve a jugar la Selección?

La Selección recibirá el próximo martes a Zambia, en el que será su último partido antes del inicio del Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026.
El encuentro, que está programado para las 20:15, se llevará a cabo en el Estadio Alberto J. Armando y se podrá ver a través de Telefe y DSports.
La Selección viene de ganarle a Mauritania, en un encuentro con una floja actuación para la Albiceleste. Al día siguiente de esta presentación, la “Scaloneta” disputó partido amistoso ante la Sub 20.
Este será el último partido de la Selección hasta el Mundial 2026, donde integrará el Grupo J con Argelia, Austria y Jordania.
#SelecciónMayor La despedida en casa 🇦🇷— 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) March 29, 2026
A continuación, toda la información referida a la venta de entradas para el partido entre #Argentina 🇦🇷 y #Zambia 🇿🇲 y los shows musicales que se desarrollarán en la previa y luego del encuentro.
📝 https://t.co/Yq1k8aLPyd pic.twitter.com/kSdCy5seSo