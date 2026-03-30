¿Cuándo vuelve a jugar la Selección?

La Selección Argentina enfrentará el próximo martes a Zambia, en el marco del último amistoso de cara al Mundial 2026.

La Selección Argentina enfrentará el próximo martes a Zambia, en el marco del último amistoso de cara al Mundial 2026.

La Selección recibirá el próximo martes a Zambia, en el que será su último partido antes del inicio del Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026.

El encuentro, que está programado para las 20:15, se llevará a cabo en el Estadio Alberto J. Armando y se podrá ver a través de Telefe y DSports.

La Selección viene de ganarle a Mauritania, en un encuentro con una floja actuación para la Albiceleste. Al día siguiente de esta presentación, la “Scaloneta” disputó partido amistoso ante la Sub 20.

Este será el último partido de la Selección hasta el Mundial 2026, donde integrará el Grupo J con Argelia, Austria y Jordania.