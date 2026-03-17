Es oficial: Argentina está fuera de la OMS

"Hoy se hace efectivo el retiro de la Argentina de la Organización Mundial de la Salud (OMS)", anunció el canciller Pablo Quirno.

"Hoy se hace efectivo el retiro de la Argentina de la Organización Mundial de la Salud (OMS)", anunció el canciller Pablo Quirno.

El ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de Argentina, Pablo Quirno, confirmó este martes el retiro de la Argentina de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y lo hace tras cumplirse un año de haber realizado la “notificación formal”.

“Hoy se hace efectivo el retiro de la Argentina de la Organización Mundial de la Salud (OMS), al cumplirse un año de la notificación formal realizada por nuestro país”, señaló en un mensaje que difundió en su cuenta de la red social X.

Pese a la decisión adoptada por la administración libertaria, muy cuestionada por la oposición y organizaciones vinculadas a la salud, señala: “Nuestro país continuará promoviendo la cooperación internacional en salud a través de acuerdos bilaterales y ámbitos regionales, resguardando plenamente su soberanía y su capacidad de decisión en materia de políticas sanitarias”.

Qué es la OMS

La Organización Mundial de la Salud (OMS) es un organismo especializado de las Naciones Unidas que se encarga de la salud pública a nivel global. Fue fundada el 7 de abril de 1948 y tiene su sede en Ginebra, Suiza.

Su misión principal es coordinar respuestas sanitarias internacionales, establecer estándares de salud y brindar asistencia técnica a los países en el desarrollo de sus sistemas de salud.

Desde su creación, la OMS ha jugado un papel clave en la erradicación de enfermedades y la gestión de crisis sanitarias. Uno de sus mayores logros fue la erradicación de la viruela en 1980, así como la respuesta a epidemias como el VIH/SIDA, el ébola y la pandemia de Covid-19.

También supervisa programas de vacunación y elabora directrices para la prevención y tratamiento de enfermedades.

Argentina ha sido miembro de la OMS desde su fundación y ha participado activamente en diversas iniciativas impulsadas por la organización. La salida del país del organismo marca un cambio histórico en la política sanitaria del país.