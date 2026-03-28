Argentina se impuso ante Mauritania en La Bombonera

En el primer amistoso de la ventana de marzo, la Selección Argentina venció por 2 a 1 a Mauritania con goles de Enzo Fernández y Nicolás Paz.

En el primer amistoso de la ventana de marzo, la Selección Argentina venció por 2 a 1 a Mauritania con goles de Enzo Fernández y Nicolás Paz.

La Selección, de floja actuación, se impuso por 2 a 1 sobre Mauritania, en el primer amistoso de la ventana internacional de marzo, partido que se disputó en el Estadio Alberto J. Armando.

Los goles de la Selección los hicieron Enzo Fernández y Nicolás Paz, ambos en el primer tiempo, mientras que en el último minuto Jorndan Lefort pudo descontar para los africanos.

La Selección argentina volverá a jugar dentro de tres días, también en “La Bombonera”, cuando reciba a su par de Zambia.

Tras el encuentro, el DT Lionel Scaloni admitió el rendimiento flojo del equipo. “Ahora es tiempo de analizar, y creemos que tenemos más o menos claro el porqué del rendimiento de hoy. Sabemos que si este equipo juega bien las posibilidades de ganar bien ascienden mucho”, admitió.