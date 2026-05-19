ANMAT redujo aranceles para importadores de medicamentos y productos médicos

La medida contempla una reducción de costos para el 75% de los importadores de medicamentos y productos médicos, con un nuevo sistema basado en el valor FOB declarado de las mercaderías.

La medida contempla una reducción de costos para el 75% de los importadores de medicamentos y productos médicos, con un nuevo sistema basado en el valor FOB declarado de las mercaderías.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) actualizó los aranceles de los servicios que brinda y modificó el esquema aplicado a los trámites de comercio exterior mediante la Disposición 2978/2026. La medida contempla una reducción de costos para el 75% de los importadores de medicamentos y productos médicos, con un nuevo sistema basado en el valor FOB declarado de las mercaderías.

Según informó el organismo, el esquema reemplaza las escalas fijas vigentes hasta el momento por porcentajes variables según el monto de la operación. En el caso de los medicamentos, las importaciones de hasta $95 millones abonarán un arancel del 1,5%, mientras que aquellas que superen ese valor pagarán un 1,25%. Hasta ahora, los costos oscilaban entre el 3% y el 5%.

Para los productos médicos, el nuevo esquema establece el corte en $55 millones, mientras que en el caso de los alimentos se fijó en $50 millones. Desde la ANMAT señalaron que la actualización apunta a establecer valores “más claros, proporcionales y acordes” a las tareas de control y fiscalización del organismo, además de corregir diferencias con otros países de la región que generaban distorsiones y una sobredemanda de trámites en Argentina.

La disposición también actualiza los valores de las prácticas realizadas por el Instituto Nacional de Medicamentos (INAME), la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud y el Instituto Nacional de Productos Médicos, vigentes desde enero de 2025. Desde el organismo destacaron que la medida fue trabajada junto con cámaras y representantes del sector y que busca fortalecer las capacidades técnicas y operativas de la administración, favorecer la innovación y consolidar un entorno más competitivo para la producción y las inversiones en salud.