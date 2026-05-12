Lanús: Intentaron robar un aire acondicionado y fueron detenidos

La Policía detuvo a dos hombres señalados por un intento de robo en Lanús. Querían llevarse un aire acondicionado colocado en una vivienda.

La Policía detuvo a dos hombres señalados por un intento de robo en Lanús. Querían llevarse un aire acondicionado colocado en una vivienda.

Dos hombres, de 34 y 23 años, fueron detenidos en el partido de Lanús por intentar robar parte de un aire acondicionado. Un transeúnte identificó a los sospechosos.

Todo sucedió en la esquina de Libertad y Hornos, en Lanús, cuando los efectivos arribaron por “un ingreso a finca” y divisaron a los dos sospechosos, identificados por un transeúnte.

“Paralelamente, personal del Comando en apoyo se entrevista con la dueña de la finca, ubicada en calle Libertad al 4400 (una mujer de 44 años), quien informa de que minutos antes estos dos masculinos intentaron sustraerle en dos oportunidades la parte externa del aire acondicionado“, indicaron las fuentes.

Interviene en la causa por “tentativa de robo” la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 7 Descentralizada de Avellaneda-Lanús, que dispuso la aprehensión de ambos masculinos antes mencionado.