Un futbolista de Tristán Suárez provocó un choque en cadena en la General Paz y escapó

Jonathan Berón, futbolista de Tristán Suárez, equipo de Ezeiza que se desempeña protagonizó un accidente de tránsito en la madrugada del martes cuando circulaba sin licencia y por la colectora de la avenida General Paz.

El joven de 25 años conducía presuntamente alcoholizado un Ford Focus blanco cuando impactó contra una camioneta RAM en frente al estadio de Platense y, en vez de detenerse, huyó de la escena. Sin embargo, la fuga terminó metros más adelante: Berón ingresó a una estación de servicio y chocó contra otros tres vehículos.

El episodio quedó registrado en cámaras de seguridad y personal de la Comisaría Vecinal 12 A llegó de inmediato y constató que el conductor presentaba lesiones en el rostro y signos de ebriedad. Pidieron asistencia del SAME.

La Unidad de Flagrancia Norte, a cargo del doctor Federico Brandini, ordenó un test de alcoholemia. Sin embargo, Berón alegó que la lesión en la boca le impedía soplar en el dispositivo.

Finalmente, fue trasladado al Hospital Pirovano, donde ingresó con politraumatismos y un corte en la cara. Su estado no reviste gravedad.