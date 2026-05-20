La Cámara de Diputados aprobó la media sanción para la Ley Hojarasca

La Cámara de Diputados aprobó este miércoles la denominada “Ley Hojarasca”, el proyecto impulsado por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado que conduce Federico Sturzenegger para eliminar más de 70 leyes consideradas obsoletas o sin aplicación efectiva. La iniciativa obtuvo 138 votos afirmativos, 96 negativos y nueve abstenciones, y ahora deberá ser tratada en el Senado.

El oficialismo defendió la propuesta como una herramienta para simplificar el digesto jurídico argentino y reducir regulaciones consideradas innecesarias. Durante el debate, el diputado libertario Bertie Benegas Lynch aseguró que existe una “acumulación de regulaciones” que termina perjudicando a los ciudadanos y sostuvo que la legislación excesiva genera “una carrera de obstáculos para el laburante argentino”. Además, cuestionó a sectores políticos que, según dijo, utilizan normas y trámites como “barreras artificiales” para sostener estructuras burocráticas.

En la misma línea, el legislador santafesino Nicolás Mayoraz explicó que la Ley Hojarasca busca derogar normas superadas por avances tecnológicos, leyes vinculadas a organismos que ya no existen y regulaciones que, a criterio del oficialismo, restringen libertades individuales. Entre los ejemplos mencionó la derogación de la ley de microfilmación, normas vinculadas a procedimientos administrativos en desuso y disposiciones que calificó como “declamatorias”.

Desde la oposición cuestionaron duramente el proyecto. El diputado de Unión por la Patria Nicolás Trotta sostuvo que detrás de la iniciativa “pretenden seguir destruyendo al Estado”, mientras que la referente del Frente de Izquierda Myriam Bregman calificó la propuesta como una “cortina de humo” y criticó que muchos legisladores desconocían el contenido total de las leyes que se buscaban eliminar. Durante la sesión también se anticipó el tratamiento del proyecto para redefinir el régimen de subsidios por “zona fría” y otros convenios internacionales.