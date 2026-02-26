Millonario ‘cuento del tío’ en un supermercado de Ezeiza

Una empleada de un autoservicio de Canning, en el partido de Ezeiza, fue víctima de una millonaria estafa de un hombre que la engañó este con el ‘cuento del tío’ cuando un hombre ingresó a un comercio ubicado en Sargento Cabral al 2100, donde compró bebdidas alcohólicas por el precio de 2.300.600 pesos.

De acuerdo al relato de la mujer de 33 años que sufrió la maniobra fraudulenta, el estafador simuló haberle pagado con una trasferencia bancaria . Sin embargo, “le mostró un comprobante trucho” en una maniobra que contó con la complicidad de otro sujeto que lo ayudó a llevar el botín con el que escaparon los dos.

La damnificada le manifestó que “el pago todavía no había impactado”. Fue en ese momento que el acusado le manifestó que “iba a correr el auto” y aprovechó para fugarse mientras ella salió detrás de ellos.

En su testimonio relatado a la Justicia, la denunciante señaló también que los estafadores huyeron a bordo de un vehículo en dirección a la calle Mariano Castex hasta ser perdidos de vista. No obstante, no pudo precisar la patente

Además, la empleada describió al falso cliente como un individuo joven de cerca de 1, 80 metro de altura, mientras que el otro implicado era una persona de entre 60 a 65.