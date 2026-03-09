La ministro de Seguridad Nacional dijo que la Policía bonaerense es parte del problema

La ministro de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, apuntó contra la cartera bonaerense y aseguró que la provincia de Buenos Aires “tiene serios problemas” en lo que respecta al narcotráfico lo que motivó que su par bonaerense, Javier Alonso, le pida a la funcionaria libertaria “que se disculpe”.

“Para tener un Plan Bandera, que es el de Rosario, en la provincia de Buenos Aires, necesitamos acuerdos. Nosotros no llegamos con las fuerzas de prepo, eso no sucede porque no funciona así. Para eso hay que sentarse y que generar acuerdos. Con la provincia hay una mesa de narcotráfico que viene trabajando en situaciones específicas, pero evidentemente la policía (bonaerense) tiene serios problemas, porque también es parte del problema. Habría que hacer un trabajo fuerte porque nunca se ha podido tomar el todo por las astas”, explicó Monteoliva.

Asimismo, reamarcó que si bien tienen “un numero significativo de integrantes y de agentes”, para que eso tenga un efecto positivo deberían “tener claro” el escenario e “iniciar procesos fuertes de análisis” para “debilitar los focos infecciosos” de narcotráfico e inseguridad: “Para nosotros es una prioridad y lo que buscamos es el mejor desempeño”.

Para finalizar, manifestó que “le gustaría un Plan Bandera” para la provincia y señaló principalmente a los distritos de La Matanza y Moreno, por citar sólo dos ejemplos, porque “los focos son conocidos por todos y lo vemos a diario”.

¿Ministra? @AleMonteoliva, no balbucee en contra de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Hace pocas semanas celebraba los alentadores números de seguridad, producto del trabajo de esta honorable fuerza con la que articulamos a diario, equipando y profesionalizando a su… pic.twitter.com/SyC8WCAkZ8 — Javier Alonso (@JaviAlonsook) March 9, 2026

A los pocos minutos de hacerse pública estas declaraciones de Monteoliva, Alonso salió a cruzarla, desde su cuenta personal de la red social X, y le pidió que “no balbucee en contra de la Policía de la Provincia de Buenos Aires” porque, semanas atrás, “celebraba los alentadores números de seguridad, producto del trabajo de esta honorable fuerza con la que articulamos a diario”