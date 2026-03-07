Kicillof también otorgó un aumento a la Policía

El Gobierno de la Provincia otorgó un aumento del 5% en marzo a la Policía y otro de 2,5% en abril.

El gobierno de la Provincia de Buenos Aires otorgó un aumento del 5% a la Policía en marzo, que se suma a los ajustes ya otorgados y al anunciado para el mes próximo.

El ministro de Seguridad, Javier Alonso, informó que la mejora salarial acumulada para los efectivos alcanzará el 11% en lo que va de 2026. Al 2% de enero, se suma el 1,5% de febrero y el 5% en marzo. Finalmente, se otorgará otro 2,5% en abril.

Además, el acuerdo incluye una actualización en la compensación por uniforme e incremento del servicio de Policía Adicional (POLAD). Este último tendrá una suba extra del 22,7% desde febrero, lo que llevaría la mejora acumulada hasta un 36,4% hacia abril en ese concepto.

El acuerdo se da en una semana clave para la administración provincial, ya que también se cerraron negociaciones salariales con docentes y otros gremios, consolidando la relación del gobierno bonaerense con el sindicalismo de cara a los próximos años.