Dolor en el mundo del fútbol: murió el periodista Julio Ricardo

Murió el destacado periodista deportivo Julio Ricardo, quien supo brillar tanto en gráfica, como radio y TV.

Murió el destacado periodista deportivo Julio Ricardo, quien supo brillar tanto en gráfica, como radio y TV.

El reconocido periodista deportivo Julio Ricardo López Batista murió este martes, luego de una extensa carrera que lo convirtió en una de las principales figuras de los medios audiovisuales.

Julio Ricardo nació el 13 de enero de 1939 y comenzó muy joven su carrera periodística, ya que en la década del 50 realizó coberturas para Noticias Gráficas.

En la televisión tuvo períodos más que destacados, ya que se caracterizó por ser uno de los principales periodistas deportivos en programas de debate durante las décadas del 70 y del 80 en Canal 13 y Canal 9.

Además, estuvo en el icónico programa Tribuna Caliente, donde compartió pantalla con otras figuras como Ernesto Cherquis Bialo, Horacio García Blanco y Guillermo Nimo.

También fue uno de los comentaristas de Fútbol Para Todos entre 2009 y 2014, que se encargaba de la transmisión de todos los partidos de la Primera División del fútbol argentino.

Su carrera no solo se limitó a la televisión. Julio Ricardo también supo brillar en una emisora histórica como Radio Rivadavia, mientras que también pasó por Radio Nacional.