Tiroteo en Avellaneda concluyó con un delincuente muerto

Efectivos de Prefectura protagonizaron un tiroteo con delincuentes, uno de ellos murió y el otro fue trasladado al hospital Fiorito de Avellaneda.

Efectivos de Prefectura protagonizaron un tiroteo con delincuentes, uno de ellos murió y el otro fue trasladado al hospital Fiorito de Avellaneda.

Personal de Prefectura divisó una moto que tenía pedido de captura de los primeros días de marzo, con dos personas a bordo. Se registraron dos tiroteos, el primero finalizó con un sospechoso herido y en el segundo fue abatido su cómplice.

Todo sucedió el pasado domingo, cuando personal de Prefectura imparte la orden de alto, manteniendo enfrentamiento armado con los delincuentes, resultando uno de ellos herido: presentaba lesiones en la mandíbula, hombro, muslo izquierdo, abdomen y brazo derecho.

“El segundo masculino se da a la fuga y se esconde en un contenedor en calle Levalle y Montes de Oca, donde al arribar personal del Comando se produce un segundo enfrentamiento armado”, informaron fuentes judiciales.

El sospechoso fallecido tenía 29 años, mientras que el segundo, de 22, fue trasladado al hospital Fiorito de Avellaneda.

La causa fue caratulada como “robo agravado en grado de tentativa en concurso real con encubrimiento y atentado y resistencia a la autoridad agravado”. Interviene la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 4 del Departamento Judicial de Avellaneda-Lanús.