Falleció el reconocido director de cine Luis Puenzo

El director dejó un legado clave en el cine nacional, participó de la redacción de la Ley de Cine y fue presidente del INCAA.

El director dejó un legado clave en el cine nacional, participó de la redacción de la Ley de Cine y fue presidente del INCAA.

Falleció el reconocido director y guionista argentino Luis Puenzo, quien fue reconocido por ganar el primer Oscar para la Argentina con “La Historia Oficial”, ganadora como mejor película extranjera.

Tenía 80 años y dejó un legado clave en el cine nacional. Fue miembro fundador de la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de la Argentina y participó de la redacción de la actual Ley de Cine (24.377/94), que establece la autarquía del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) y la forma de financiamiento. Desde enero de 2020 hasta abril de 2022 Puenzo fue presidente del INCAA.

Además de “La Historia Oficial”, que le valió a la Argentina el primer Oscar (mejor película extranjera) de 1985, tiene otras producciones como “Luces de mis zapatos” (1973), “Las sorpresas” (1975), “Gringo viejo” (1989); “La peste” (1991) y “La puta y la ballena” (2003).

“Desde la Secretaría de Cultura de la Nación lamentamos el fallecimiento de Luis Puenzo, director y guionista clave del cine argentino, cuya obra tuvo un impacto en la proyección internacional de nuestra cinematografía, y quien fuera reconocido por su trayectoria en el último Festival Internacional de Cine de Mar del Plata”, posteó Leonardo Cifelli.