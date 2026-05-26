Sur Finanzas: Ariel Vallejo se declaró inocente en la causa por lavado vinculada a la AFA

El dueño de Sur Finanzas, Ariel Vallejo, declaró ante la Justicia federal en el marco de la causa que investiga una presunta asociación ilícita dedicada al lavado de dinero vinculada a la AFA y distintos clubes del fútbol argentino. El financista negó todas las acusaciones y calificó el expediente como “una causa mediática”.

El dueño de Sur Finanzas, Ariel Vallejo, declaró ante la Justicia federal en el marco de la causa que investiga una presunta asociación ilícita dedicada al lavado de dinero vinculada a la AFA y distintos clubes del fútbol argentino. El financista negó todas las acusaciones y calificó el expediente como “una causa mediática”.

El empresario se presentó este martes ante el juez federal Luis Armella en los tribunales de Lomas de Zamora, donde entregó un escrito en el que sostuvo ser “inocente de la totalidad de los hechos”. Vallejo optó por no responder preguntas durante la indagatoria y rechazó “enfática y categóricamente” las imputaciones formuladas en su contra por la fiscal Cecilia Incardona.

La investigación judicial apunta contra el titular de Sur Finanzas por presuntamente liderar una asociación ilícita destinada al lavado de activos mediante operaciones financieras vinculadas a clubes de fútbol y a la estructura de la Asociación del Fútbol Argentino, presidida por Claudio Tapia. Según trascendió, la causa analiza movimientos económicos y mecanismos de financiamiento utilizados por diversas instituciones deportivas.

Vallejo ya había sido citado el pasado 5 de mayo, aunque no se presentó por recomendación de sus abogados, quienes argumentaron que existían apelaciones pendientes. Tras esa ausencia, la fiscalía solicitó su detención, pero el magistrado rechazó el pedido y reprogramó la indagatoria para esta semana.

En paralelo, el financista sostuvo que fue traicionado por personas de su entorno y aseguró que esa situación derivó en el cierre de todas las sucursales de Sur Finanzas. Además, recordó públicamente su vínculo con Claudio Tapia, con quien afirmó mantener “una relación muy linda”. En una entrevista brindada en 2023, Vallejo había reconocido que su firma otorgaba préstamos a distintos clubes del fútbol argentino que necesitaban financiamiento.