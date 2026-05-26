Milei aseguró que el papa León XIV podría visitar Argentina en noviembre

El presidente Javier Milei afirmó que es “altamente probable” la llegada del papa León XIV al país y el arzobispo Jorge García Cuerva respaldó la posibilidad, aunque pidió prudencia hasta la confirmación oficial del Vaticano.

El presidente Javier Milei afirmó que es “altamente probable” la llegada del papa León XIV al país y el arzobispo Jorge García Cuerva respaldó la posibilidad, aunque pidió prudencia hasta la confirmación oficial del Vaticano.

El presidente de Javier Milei aseguró este martes que “es altamente probable” que el papa León XIV visite la Argentina durante el mes de noviembre. La declaración se produjo en una entrevista radial, donde el mandatario destacó el trabajo diplomático realizado por el Gobierno nacional para concretar el viaje.

“Es altamente probable. Salvo alguna desgracia, la gestión del canciller Pablo Quirno permitió cerrar posiciones y es muy probable que tengamos la dicha de tenerlo en noviembre aquí en Argentina”, expresó Milei en diálogo con Radio Mitre. De concretarse, sería la primera visita oficial del nuevo Sumo Pontífice al país desde su asunción.

En la misma línea se pronunció el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, quien viene de protagonizar un fuerte discurso durante el Tedeum del 25 de Mayo en la Catedral Metropolitana. En declaraciones a Infobae, el dirigente eclesiástico señaló: “Creo que tenemos que ser prudentes y esperar la confirmación de la Santa Sede. Las posibilidades son muy ciertas y muy posibles”.

La eventual llegada de León XIV genera expectativa tanto en el ámbito político como religioso, en un contexto de fuerte atención internacional sobre el vínculo entre el Gobierno argentino y el Vaticano. Desde la Casa Rosada mantienen conversaciones diplomáticas para ultimar detalles de una posible gira papal que incluiría actividades oficiales y encuentros multitudinarios con fieles.