El FMI aprobó la segunda revisión, pese a los problemas con las reservas

El FMI precisó que si bien no cumplió con la meta de las reservas, "se cumplieron la mayoría de los criterios de desempeño clave y las metas indicativas".

El FMI precisó que si bien no cumplió con la meta de las reservas, "se cumplieron la mayoría de los criterios de desempeño clave y las metas indicativas".

El Fondo Monetario Internacional (FMI) confirmó la aprobación de la segunda revisión del acuerdo con la Argentina por US$20.000 millones, por lo que destrabó el desembolso correspondiente a US$1.000 millones.

El organismo multilateral destacó el “impulso reformista” del Gobierno, sumado a las mejoras en los aspectos monetario y cambiario. En el comunicado oficial, el Fondo avaló la estabilidad del programa económico del Gobierno en medio del shock externo por la guerra en Medio Oriente.

Si bien reconoció que no se cumplió con la meta de acumulación de reservas, indicó que “se cumplieron la mayoría de los criterios de desempeño clave y las metas indicativas”, al tiempo que “se implementaron medidas correctivas para acercar las reservas a la meta de RIN (reservas internacionales netas) y reducir aún más los diferenciales soberanos”.

“El Directorio Ejecutivo acogió con beneplácito los avances en materia de reforma estructural y el compromiso de las autoridades de implementar un conjunto equilibrado de políticas coherentes con los objetivos del programa”, señaló el parte.

Kristalina Georgieva, titular del organismo internacional, afirmó que durante el 2025 hubo una “creciente incertidumbre política” que afectó al “crecimiento, la desinflación y la estabilidad externa”. “Desde entonces, se han implementado ajustes de política que han propiciado un aumento de las reservas, una renovada desinflación y una mayor confianza en el mercado, a pesar de un contexto global más complejo”.

En ese sentido, indicó que el programa de acumulación de divisas del Banco Central (BCRA) y la flexibilización del tipo de cambio son “esenciales” para que el país atraviese las crisis.

En otro tramo, manifestó la necesidad de que la Argentina retorne a los mercados internacionales de deuda, incluyendo la refinanciación de grandes obligaciones en divisas del sector público a corto plazo y la reducción gradual de la exposición al FMI.