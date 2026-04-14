Otermín encabezó un encuentro del Consejo de Seguridad y Justicia en la UNLZ

El Consejo de Seguridad y Justicia de Lomas de Zamora se reunió en la Facultad de Derechos de la UNLZ.

El Consejo de Seguridad y Justicia de Lomas de Zamora se reunió en la Facultad de Derechos de la UNLZ.

El intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermín, encabezó un encuentro del Consejo de Seguridad y Justicia local en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora (UNLZ). Participó el ministro de Seguridad de la Provincia, Javier Alonso.

“La seguridad es lo más importante que tenemos en términos de una sociedad, por eso creamos el Consejo de Seguridad y Justicia de Lomas de Zamora, un ámbito de encuentro para pensar y debatir la seguridad ciudadana”, explicó el jefe comunal.

En este marco se desarrolló la primera actividad abierta en la Facultad de Derecho de la UNLZ. Fueron de la partida, además del Intendente y el ministro de Seguridad, la decana y presidenta del Consejo, María Fernanda Vázquez; el Presidente de la Unión de Magistrados de Lomas, Claudio Jesús Santagati; el rector de la UNLZ, Diego Molea; y la secretaria General del Municipio, Aldana Scillama.

“En el contexto de este espacio de intercambio, sistematización de datos y elaboración de diagnósticos, mapas del delito y estadísticas, será fundamental Gobierno de la Comunidad IA, nuestro eje de gestión que emplea la tecnología para recabar y cruzar datos en tiempo real, en este caso aplicando la inteligencia artificial en materia de seguridad, para tomar decisiones basadas en evidencia y fortalecer la prevención”, explicó el Intendente.

Y apuntó que con esta premisa, se implementó un nuevo Sistema de Seguridad que integra lectoras de patentes, alarmas, cámaras y la propia App.

“Desde el Gobierno de la Comunidad abordamos esta temática compleja y multicausal sin anteojeras ideológicas, con planificación, responsabilidad y articulación, en conjunto el Municipio, la Provincia, la Justicia, la Policía, nuestra Universidad y, fundamentalmente, la Comunidad”, planteó.

Y en este escenario, planteó: “En un tema tan importante, nos gustaría poder coordinar también con el Ministerio de Seguridad de la Nación con seriedad y respeto”.

“En tiempos donde el contexto nacional golpea el tejido social, agradecemos al gobernador Axel Kicillof por su compromiso para trabajar en absoluta sintonía“, sostuvo Otermín. “En Lomas elegimos aunar esfuerzos para mejorar la prevención con información de calidad y una mirada fina sobre el territorio para proteger lo más sagrado que tenemos, que es la vida en comunidad”, finalizó.