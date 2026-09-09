Falleció el periodista Samuel “Chiche” Gelblung

El reconocido periodista Chiche Gelblung falleció en las últimas horas en un sanatorio de Palermo, a sus 82 años.

El reconocido periodista Chiche Gelblung falleció en las últimas horas en un sanatorio de Palermo, a sus 82 años.

Samuel “Chiche” Gelblung falleció en las últimas horas, tras afrontar un problema respiratorio. Tenía 82 años y se destacó por su trabajo tanto en radio como en gráfica y televisión. Estaba internado en un Sanatorio Mater Dei Palermo.

El comunicador había ingresado al hospital por un cuadro de dificultades respiratorias tras cumplir con sus obligaciones profesionales hasta el lunes. Meses atrás había permanecido internado en terapia intensiva durante un mes en el marco de controles posteriores a una intervención cardíaca.

Su nombre quedó asociado históricamente a ciclos como “Memoria”, uno de los programas periodísticos más emblemáticos de los 90, en el cual mezclaba investigación, entrevistas, archivos impactantes y una controvertida impronta editorial.

También condujo ciclos como “Hola Chiche”, “70.20.HOY”, “Chiche en vivo” y “Polémica en el bar”, además de mantener durante años una fuerte presencia radial en emisoras como Radio Del Plata, Radio 10 y Crónica TV.

Durante sus últimos años siguió al frente de programas en Crónica TV y participó de debates políticos en canales de noticias.