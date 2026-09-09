Plan de prevención y cuidados ante la problemática del suicidio

Fue presentado por el gobernador Axel Kicillof. "Una política integral que pone a la salud mental como una prioridad para la Provincia", valoró.

Fue presentado por el gobernador Axel Kicillof. "Una política integral que pone a la salud mental como una prioridad para la Provincia", valoró.

El gobernador Axel Kicillof presentó el Plan Provincial de Prevención y Cuidados ante la problemática del suicidio, una iniciativa que busca coordinar y ampliar las políticas de prevención, atención y acompañamiento en materia de salud mental en los 135 municipios.

“Una política integral que pone a la salud mental como una prioridad para la Provincia y que reúne las acciones que venimos llevando adelante a través de diferentes ministerios y nuevas medidas para fortalecer la prevención, la atención y el acompañamiento”, precisó.

El programa contempla cuatro ejes de trabajo: prevención, atención y cuidados; formación y capacitación; articulación interministerial y territorial; y sensibilización y prevención.

Entre otras medidas, prevé atención telefónica al 0800-222-5462 las 24 horas, la incorporación de más de 100 profesionales y la profundización del trabajo con los equipos de salud, las escuelas y las distintas áreas del Estado en los 135 municipios.

Kicillof destacó además que la Provincia ya inauguró más de 200 Centros Comunitarios de Salud Mental y reforzó la atención especializada tanto en hospitales como en centros de atención primaria. El nuevo plan busca profundizar esas políticas y ampliar su alcance territorial.

Al presentar la iniciativa, el gobernador planteó que la problemática requiere una respuesta que involucre a distintos sectores del Estado y de la sociedad. En ese sentido, sostuvo que es necesario “hablar, escuchar y acompañar”.