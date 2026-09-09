Monte Grande: recuperaron autopartes valuadas en 120 millones de pesos

Dos detenidos en allanamientos, en el marco de una investigación por la venta de autopartes usadas producto de robos, en algunos casos violentos.

Dos detenidos en allanamientos, en el marco de una investigación por la venta de autopartes usadas producto de robos, en algunos casos violentos.

La Policía Federal secuestró, en la zona sur del conurbano bonaerense, gran cantidad de autopartes de diferentes marcas y modelos junto a vehículos con pedido de secuestro y otros elementos. La mercadería está valuada en 120 millones de pesos.

La investigación se inició en enero. Durante las pesquisas se detectaron en una plataforma de compra y venta de una reconocida red social publicaciones destinadas a la venta de autopartes usadas de diferentes marcas y modelos, ofrecidas a valores inferiores al mercado.

Como resultado del análisis de las publicaciones, se advirtieron indicios compatibles con una posible procedencia ilícita de los repuestos ofrecidos. De esta manera, la Unidad Fiscal de Investigación y Juicio Nº4 del Departamento Judicial de Esteban Echeverría dispuso profundizar las tareas investigativas.

Usaban redes sociales para la venta

A medida que avanzaba la investigación, los efectivos federales establecieron que parte de los vehículos y autopartes comercializados estarían vinculados con robos cometidos bajo la modalidad de robo a mano armada en distintos puntos del conurbano bonaerense.

Asimismo, “se logró obtener información que permitió determinar la modalidad de funcionamiento de la organización, determinándose que las autopartes de procedencia ilícita eran comercializadas y entregadas a través de domicilios particulares”. Tenían un depósito y desarmadero.

Compra controlada

Por ello, la autoridad judicial autorizó la realización de una compra controlada de una autoparte ofrecida a través de la plataforma digital. Así, llegaron a Monte Grande, donde se encontraba almacenado el repuesto requerido.

El Juzgado de Garantías N°2 de Lomas de Zamora ordenó tres allanamientos en inmuebles ubicados en las localidades bonaerenses de Monte Grande y Moreno, incluyendo el predio utilizado como desarmadero.

Allanamientos y detenciones

Detuvieron a dos hombres, señalados como integrantes de la organización investigada. Asimismo, se procedió al secuestro de gran cantidad de autopartes numeradas con pedido de secuestro vinculadas con hechos de hurto automotor y robos violentos.

Además, hallaron tres camionetas, una de ellas con pedido de secuestro vigente por un hecho de robo, un block de motor y un motor con pedido de secuestro, además de teléfonos celulares que serán sometidos a las correspondientes pericias.

El valor total de los elementos secuestrados fue estimado en aproximadamente en 120 millones de pesos.

Los detenidos junto a los elementos secuestrados quedaron a disposición del magistrado interventor por infracción a la Ley de Desarmado de Automotores y Venta de sus Autopartes (Ley 25.761) y Encubrimiento Agravado.