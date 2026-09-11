Avellaneda anunció un bono de $100.000 y cambios en los jardines municipales

En el marco del Día del Maestro y del Auxiliar, la intendenta Magdalena Sierra encabezó un acto en el Microestadio Gatica, donde anunció mejoras laborales y educativas para docentes y auxiliares del distrito.

En el marco del Día del Maestro y del Auxiliar, la intendenta Magdalena Sierra encabezó un acto en el Microestadio Gatica, donde anunció mejoras laborales y educativas para docentes y auxiliares del distrito.

La intendenta de Avellaneda, Magdalena Sierra, encabezó un acto por el Día del Maestro y del Auxiliar en el Microestadio Gatica de Villa Domínico, donde presentó tres anuncios vinculados al fortalecimiento de la educación en el distrito y a las condiciones laborales del personal docente y no docente. Del encuentro participaron las comunidades educativas de 30 jardines maternales, 39 jardines de infantes y 5 Centros Educativos Municipales. “En Avellaneda siempre peleamos para poner la educación en un lugar preponderante, para nosotros es una política de Estado esencial y sin ustedes no podríamos llevarla a cabo. Con Jorge Ferraresi siempre vamos por más derechos, inclusión e igualdad de oportunidades”, sostuvo Sierra.

El primer anuncio fue el otorgamiento de un bono extraordinario de $100.000 por única vez para maestras, directoras y auxiliares. Acompañada por la secretaria de Educación municipal, Claudia Colaso, la jefa comunal destacó el compromiso de la gestión con la tarea pedagógica y la necesidad de reconocer las labores que realizan diariamente los trabajadores de la educación.

En segundo lugar, Sierra anunció el traspaso definitivo de los 30 jardines maternales municipales a la órbita de la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires (DGCyE). Según explicó, la medida comenzará a regir el 1° de febrero y permitirá que el personal pueda acceder a la jubilación bajo la ley vigente para los maestros y maestras. Además, desde el próximo ciclo lectivo, todos los jardines de infantes municipales funcionarán con jornada completa, una modalidad que hasta el momento alcanzaba solamente a ocho establecimientos.

El acto también contó con la presencia de los referentes sindicales Daniel Aversa (SUMA), Lilian Martínez (UPCN), Hernán Doval (STMA) y Celeste Britos (CTA Autónoma). En materia de infraestructura educativa, el municipio de Avellaneda cuenta con una red provincial integrada por 35 jardines, 56 escuelas primarias, 30 escuelas secundarias, 9 escuelas técnicas, 8 escuelas especiales y 3 Institutos de Formación Docente, que se suma a la estructura municipal del distrito.