Femicidio en Berazategui: detuvieron al acusado de ahorcar a una joven

Tras los resultados de la autopsia, la Policía emprendió la búsqueda del acusado por el femicidio. La joven fue ahorcada con una soga.

Tras los resultados de la autopsia, la Policía emprendió la búsqueda del acusado por el femicidio. La joven fue ahorcada con una soga.

La Policía de la provincia de Buenos Aires detuvo en las últimas horas a un acusado de un femicidio en Berazategui. Está acusado de ahorcar a una joven con una soga. Tras el crimen, se dio a la fuga.

La causa fue recaratulada, era “averiguación de causales de muerte”, a partir del resultado de la autopsia practicada al cuerpo de Victoria Ramírez, ocurrido en domicilio de calle 62 A entre 157 y 157 A. La víctima presentaba “signos de ahorcamiento con una soga”, precisaron las fuentes.

A partir de un relevamiento de cámaras, además de las declaraciones testimoniales y el levantamiento de rastros, los investigadores lograron individualizar al autor material, un joven de 24 años, quien finalmente fue detenido en su casa de Florencio Varela.

Interviene en la causa, caratulada como “homicidio”, la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 2 de Berazategui.