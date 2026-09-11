El mensaje de Javier Milei a los docentes por el Día del Maestro

"Un país es como una escuela. Si todos hacen su parte, aunque sea pequeña, todo sale bien", aseguró Milei en su mensaje por el Día del Maestro.

"Un país es como una escuela. Si todos hacen su parte, aunque sea pequeña, todo sale bien", aseguró Milei en su mensaje por el Día del Maestro.

El presidente Javier Milei encabezó el acto por el Día del Maestro en la Biblioteca Nacional de Maestros del Palacio Sarmiento y destaco el trabajo que los educadores hacen “todos los días” por la “nueva generación”.

“Gracias por mantener vivo el legado de Sarmiento, el gran maestro argentino. Estamos aquí en honor a Sarmiento, por algo que nos llena a todos de orgullo: el mérito de ser alumnos ejemplares tanto en sus notas como en su conducta”, sostuvo.

Valoró a la “nueva generación de niños, que serán los líderes del mañana”. “Gracias por el trabajo que hacen todos los días”, le dijo a los docentes, y remarcó que los chicos “se ganaron este reconocimiento” y valoró que sean “buenos compañeros”.

Consideró que ser buen compañero es no colarse en la fila, no tirar el papel del alfajor al piso, respectar las reglas de juego, tratar bien al compañero nuevo, al que es distinto y al que le cuesta un poco más, entre otras cosas.

“Un país es como una escuela. Si todos hacen su parte, aunque sea pequeña, todo sale bien”, reflexionó el Presidente ante estudiantes y docentes. “Son las piezas escondidas las que con el tiempo forman a una buena persona”, apuntó.

Y apuntó: “Ustedes también son un ejemplo, alcanza con hacer las cosas bien”, al tiempo que destacó la importancia de “ser agradecidos”. “Detrás de cada uno de ustedes hay un maestro o maestra que los vio crecer, corrigió cuadernos hasta tarde y se acordó de cada uno de sus cumpleaños”, dijo.

“La Argentina se construye en gran parte en las aulas y ustedes están ahí todos los días haciéndolo posible”, destacó el Jefe de Estado, reconociendo el trabajo de los docentes, pese a que no hay llamado a la paritaria nacional docente desde que asumió su cargo.