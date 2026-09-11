Kicillof: “Es un orgullo contar con maestros que luchan para transformar y defender la educación”

El mensaje del gobernador Axel Kicillof en el Día del Maestro en tiempos en los que la educación es blanco de "fuertes ataques".

El mensaje del gobernador Axel Kicillof en el Día del Maestro en tiempos en los que la educación es blanco de "fuertes ataques".

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, envió este viernes un mensaje a los docentes en el marco del Día del Maestro. Destacó la lucha de los trabajadores por la educación cuando es blanco de ataques.

“En momentos donde la educación está siendo blanco de fuertes ataques, es un orgullo contar con maestros y maestras que luchan para transformarla y defenderla en las aulas”, aseguró Kicillof a través de sus redes sociales.

La fecha fue elegida porque el 11 de septiembre de 1888 falleció Domingo Faustino Sarmiento, por lo cual es un homenaje a su legado y a su incansable labor en pro de la educación.

En 1943, durante la Primera Conferencia de Ministros y Directores de Educación de las Repúblicas Americanas, celebrada en Panamá, se propuso la creación de un día continental en homenaje a Sarmiento y al trabajo de los docentes.

Finalmente, en 1945, la fecha fue formalmente instituida a través de un decreto en Argentina, extendiendo el homenaje a toda América.