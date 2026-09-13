Temperley empató 0-0 con Patronato y sumó un punto en un partido cuesta arriba

El Gasolero igualó sin goles ante Patronato en Paraná y debió sostener el resultado durante gran parte del segundo tiempo tras la expulsión de Franco Díaz.

El Gasolero igualó sin goles ante Patronato en Paraná y debió sostener el resultado durante gran parte del segundo tiempo tras la expulsión de Franco Díaz.

Temperley empató 0-0 ante Patronato en Paraná por una nueva fecha de la Primera Nacional y consiguió sumar en una jornada que se presentó cuesta arriba. El Gasolero tuvo que afrontar buena parte del segundo tiempo con un jugador menos luego de la expulsión de Franco Díaz.

El equipo dirigido por Nicolás Domingo había tenido un buen primer tiempo y contó con algunas situaciones para abrir el marcador, pero no logró traducir ese dominio en goles. Patronato también buscó sus oportunidades, aunque el encuentro llegó al descanso sin modificaciones en el resultado.

En el complemento, la expulsión de Franco Díaz obligó a Temperley a replegarse y redoblar esfuerzos para sostener el empate. Con un futbolista menos, el conjunto de Turdera priorizó el orden y la resistencia ante un Patronato que intentó aprovechar la superioridad numérica.

Finalmente, el 0-0 se mantuvo hasta el cierre y Temperley se llevó un punto de Paraná. Más allá de no haber podido quedarse con los tres puntos, el Gasolero sumó en una cancha complicada y sostuvo el resultado pese a jugar gran parte del complemento en inferioridad numérica.