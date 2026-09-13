Los Andes empató con San Miguel y lleva nueve partidos sin ganar

El Milrayitas igualó 1-1 ante el Trueno Verde en el Eduardo Gallardón por la fecha 29 de la Primera Nacional. Se puso en ventaja con un gol de Alex Valdez Chamorro, pero Lucas Brochero marcó el empate.

El Milrayitas igualó 1-1 ante el Trueno Verde en el Eduardo Gallardón por la fecha 29 de la Primera Nacional. Se puso en ventaja con un gol de Alex Valdez Chamorro, pero Lucas Brochero marcó el empate.

Los Andes no pudo cortar su mala racha y empató 1-1 ante San Miguel en el Eduardo Gallardón, por la fecha 29 de la Primera Nacional. El conjunto de Lomas de Zamora volvió a dejar puntos en el camino y ya acumula nueve partidos consecutivos sin conseguir una victoria, una seguidilla que lo aleja de su objetivo de meterse en la zona de Reducido.

El primer tiempo fue discreto y terminó sin goles, aunque el equipo dirigido por César Monasterio tuvo algunas oportunidades para ponerse en ventaja. Mauricio Asenjo contó con la situación más clara, pero perdió el mano a mano ante Daniel Sappa. Gabriel Cañete también probó desde afuera del área, aunque su remate se fue desviado.

Los goles llegaron en el complemento. A los 10 minutos, un pase largo encontró a Asenjo, quien habilitó a Alex Valdez Chamorro. El ex Lanús definió con un derechazo preciso y esquinado para poner el 1-0 y encender al público local. Sin embargo, la ventaja duró apenas 12 minutos: Jorge Ferrero desbordó por izquierda y envió el centro que Lucas Brochero aprovechó para establecer el 1-1 definitivo.

Después del empate, el partido se hizo de ida y vuelta y los dos equipos tuvieron chances para quedarse con los tres puntos. San Miguel estuvo cerca del segundo, mientras que Mauricio Asenjo volvió a tener una oportunidad para Los Andes, pero no pudo definirla. Con este resultado, el Milrayitas quedó fuera de la zona de Reducido con 37 puntos, a dos unidades de Ciudad Bolívar, y en la próxima fecha deberá visitar a Colón en Santa Fe.