Los Andes empató con San Miguel y lleva nueve partidos sin ganar

Los Andes no pudo cortar su mala racha y empató 1-1 ante San Miguel en el Eduardo Gallardón, por la fecha 29 de la Primera Nacional. El conjunto de Lomas de Zamora volvió a dejar puntos en el camino y ya acumula nueve partidos consecutivos sin conseguir una victoria, una seguidilla que lo aleja de su objetivo de meterse en la zona de Reducido.
El primer tiempo fue discreto y terminó sin goles, aunque el equipo dirigido por César Monasterio tuvo algunas oportunidades para ponerse en ventaja. Mauricio Asenjo contó con la situación más clara, pero perdió el mano a mano ante Daniel Sappa. Gabriel Cañete también probó desde afuera del área, aunque su remate se fue desviado.
Los goles llegaron en el complemento. A los 10 minutos, un pase largo encontró a Asenjo, quien habilitó a Alex Valdez Chamorro. El ex Lanús definió con un derechazo preciso y esquinado para poner el 1-0 y encender al público local. Sin embargo, la ventaja duró apenas 12 minutos: Jorge Ferrero desbordó por izquierda y envió el centro que Lucas Brochero aprovechó para establecer el 1-1 definitivo.
Después del empate, el partido se hizo de ida y vuelta y los dos equipos tuvieron chances para quedarse con los tres puntos. San Miguel estuvo cerca del segundo, mientras que Mauricio Asenjo volvió a tener una oportunidad para Los Andes, pero no pudo definirla. Con este resultado, el Milrayitas quedó fuera de la zona de Reducido con 37 puntos, a dos unidades de Ciudad Bolívar, y en la próxima fecha deberá visitar a Colón en Santa Fe.