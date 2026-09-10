Cambió el pronóstico del tiempo y esperan un desplome de la temperatura

Una repentina actualización en el pronóstico del tiempo encendió las alertas en el Área Metropolitana de Buenos Aires. Tras jornadas agradables, se espera la llegada de un severo frente inestable con probabilidad de hielo y fuertes ráfagas que desplomarán las marcas térmicas drásticamente durante el comienzo del fin de semana.

El quiebre de las condiciones climáticas se sentirá con gran fuerza a partir del sábado 12 de septiembre cuando, según los datos brindados por el reporte meteorológico, la jornada comenzará con el cielo completamente cubierto y sostenidos vientos del sector sur que alcanzarán ráfagas de hasta 44 kilómetros por hora. Hacia el mediodía, se aguarda el comienzo de las precipitaciones y un marcado descenso de la temperatura.

El fuerte impacto de este frente inestable provocará una abrupta caída térmica en toda la zona metropolitana. Mientras que el jueves y el viernes sostendrán registros máximos agradables de entre 17 y 18 grados, el sábado el termómetro sufrirá un revés considerable. Las marcas apenas alcanzarán los 13 grados durante la tarde y cerrarán la jornada con una sensación térmica de tan solo 6 grados hacia la noche.

El ambiente netamente invernal se afianzará aún más durante el domingo 13 de septiembre, perfilándose como el día más frío de toda la semana con una mínima de 6 grados y una máxima de 12 grados. Las condiciones meteorológicas adversas y el cielo nublado darán una tregua definitiva recién a partir del martes 15, cuando los vientos disminuyan su intensidad y se inicie una progresiva recuperación térmica.