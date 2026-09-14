Incendio de colectivo, vivienda y siniestro ferroviario en Brown

Los Bomberos de Almirante Brown tuvieron una serie de intervenciones durante los últimos días.

Los Bomberos de Almirante Brown tuvieron una serie de intervenciones durante los últimos días.

Los Bomberos Voluntarios de Almirante Brown informaron sobre una serie de intervenciones durante el fin de semana, largo para los estudiantes. Incendio de un colectivo, siniestro ferroviario y llamas en una vivienda.

“El fuego generalizado afectó a un colectivo de la Empresa Tomas Guido en Picaflor y España”, precisaron las fuentes respecto a una de las tantas intervenciones que se registraron el fin de semana. Fue en San Francisco Solano.

También los bomberos intervinieron en un siniestro ferroviario. Un hombre fue arrollado por una formación del tren Roca en Murature, Rafael Calzada. Murió en el acto.

Además, cuatro dotaciones trabajaron intensamente para combatir un incendio declarado en un primer piso de un inmueble, ubicado en Uruguay y Cavour de Claypole. “Se desconocen por el momento, las causas que lo originaron”, señalaron.