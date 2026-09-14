ANMAT prohíbe la venta y el uso de productos desinfectantes

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió el uso, la comercialización y la distribución en todo el país de determinados productos desinfectantes.

La Disposición 5730/2026 señala: “Prohíbese el uso, la comercialización y la distribución en todo el territorio nacional de los productos domisanitarios, sin datos de lote, fecha de elaboración, vencimiento ni dosis de uso, y con un segundo rótulo de la marca ‘Clean On’ y gráficas de microorganismos”.

En el informe se indicó que “el producto desinfectante de superficies de marca Clean On, habría sido elaborado y comercializado sin datos de lote ni vencimiento por una firma que no es la titular ante ANMAT, por lo que correspondería a un producto ilegítimo”.

Asimismo, señaló, que “se desconocen las condiciones de manufactura y formulación, no pudiendo garantizarse la calidad, seguridad y eficacia de tales productos es que se toman medidas precautorias”.