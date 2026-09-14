El Gobierno debe enviar el Presupuesto 2027

El gobierno de Javier Milei debe enviar el Presupuesto 2027 mañana a la Cámara de Diputados. Se vienen momentos de ardua negociación.

El gobierno de Javier Milei debe enviar el Presupuesto 2027 mañana a la Cámara de Diputados. Se vienen momentos de ardua negociación.

El gobierno de Javier Milei deberá enviar esta semana el Presupuesto 2027 al Congreso. Debe ingresar mañana a la Cámara de Diputados y la administración libertaria debe comenzar una dificultosa negociación.

El Gobierno deberá girar mañana a la Cámara de Diputados el proyecto de ley de gastos y recursos para 2027, tal como establece la Ley de Administración Financiera, que tendrá como ejes el equilibrio fiscal, la estabilidad macroeconómica y la continuidad del proceso de reducción de la inflación.

Milei adelantará hoy precisiones sobre el proyecto a diputados y senadores en un encuentro que se realizará en la Casa Rosada. Luego, deberá emprender las negociaciones con aliados y gobernadores para lograr su aprobación.

El Gobierno enviará su tercer presupuesto y recién logró aprobar uno el año pasado, durante las sesiones extraordinarias. Ahora, afronta un nuevo desafío por la campaña, que ya comenzó, y la fragil unidad que se vislumbra en la oposición.