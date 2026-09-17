Lanús: preocupación por reiteradas peleas entre estudiantes del secundario

Un nuevo episodio de violencia entre estudiantes disparó las alarmas en la comunidad educativa de la Escuela Secundaria 30 de Valentín Alsina, en Lanús, luego de que un grupo de alumnas protagonizara una pelea dentro del establecimiento.

El enfrentamiento se produjo en uno de los pasillos de la escuela, donde las jóvenes intercambiaron golpes de puño, patadas y tirones de pelo, mientras otros estudiantes observaban la situación. Algunos de ellos grabaron la secuencia con sus teléfonos celulares y las imágenes posteriormente comenzaron a circular por las redes sociales.

En el video también se escucha a algunos adolescentes alentar la pelea mientras se desarrolla el enfrentamiento. La difusión de las imágenes volvió a encender la preocupación entre quienes forman parte de la institución, especialmente porque no sería un episodio aislado.

Otro enfrentamiento había ocurrido días atrás

Pocos días antes también había circulado un video correspondiente a otra pelea dentro de la misma escuela, en aquella oportunidad protagonizada por estudiantes varones.

“Todos los días lo mismo. El colegio es un descontrol”, expresó un integrante de la comunidad educativa.

La reiteración de los episodios llevó a integrantes de la comunidad escolar a reclamar una intervención urgente de las autoridades educativas.

El pedido fue dirigido a la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, a través del Consejo Escolar de Lanús, y también al gobierno municipal, con el objetivo de que se adopten medidas frente a los hechos de violencia registrados en el establecimiento.

Por el momento, las fuentes consultadas no informaron sobre personas heridas de gravedad ni dieron cuenta de sanciones o medidas específicas adoptadas tras la pelea. El reclamo de la comunidad educativa apunta ahora a que se instrumenten acciones para evitar que este tipo de situaciones vuelvan a repetirse.