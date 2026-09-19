Los Andes quiere cortar la racha sin victorias

Los Andes visita mañana a Colón, sexto en la tabla de la zona A, con la necesidad de romper la racha de nueve partidos sin victorias.

Los Andes visita mañana a Colón, sexto en la tabla de la zona A, con la necesidad de romper la racha de nueve partidos sin victorias.

Los Andes viene de un empate, tiene la necesidad de cortar la racha de partidos sin victorias (alcanzó los nueve) y con ese objetivo en la cabeza visitará mañana a Colón, por la Fecha 30 de la competencia de la Primera Nacional.

El encuentro se disputará el domingo, desde las 16:30, en el Estadio Brigadier López. Bryan Ferreyra es el árbitro designado para este choque válido por la Fecha 30 de la competencia de la segunda división del fútbol argentino.

El Milrayitas está fuera de la zona de Reducido con 37 puntos (ocho victorias, 13 empates y ocho derrotas), a dos unidades de Ciudad Bolívar. El rival está sexto en la tabla de la Zona A.