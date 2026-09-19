Talleres quiere recuperarse para dar la pelea arriba

Con la tranquilidad de estar en la zona de Reducido pero con la ambición de poder alcanzar al líder, Talleres visitará a Villa San Carlos.

Con la tranquilidad de estar en la zona de Reducido pero con la ambición de poder alcanzar al líder, Talleres visitará a Villa San Carlos.

Tras la derrota del fin de semana pasado en su casa, Talleres tiene el objetivo de sumar de a tres para demostrar sus intenciones de dar la pelea arriba. Con eso en la cabeza, el equipo dirigido por Lucas Licht visitará mañana a Villa San Carlos.

El encuentro válido por la Fecha 36 de la Primera B se disputará el domingo, desde las 15, en el Estadio Gennacio Sálice. Transmite LPF Play.

Talleres suma 63 puntos (producto de 18 victorias, nueve empates y ocho derrotas) y está cuarto en la tabla de posiciones, a cinco del líder Excursionistas y a tres del escolta Arsenal. Ganar será clave para demostrar que quiere pelear arriba. El rival está decimocuarto en la tabla, con 41 unidades.