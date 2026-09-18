La morosidad de las familias volvió a subir y rozó el 13% en julio

La tasa de irregularidad de los créditos familiares alcanzó el 12,9%, según el último informe del Banco Central. El indicador aumentó 0,1 puntos porcentuales respecto de junio y más que duplicó el registro de julio de 2025.

La tasa de irregularidad de los créditos familiares alcanzó el 12,9%, según el último informe del Banco Central. El indicador aumentó 0,1 puntos porcentuales respecto de junio y más que duplicó el registro de julio de 2025.

La morosidad de las familias volvió a subir en julio y alcanzó el 12,9% de los créditos otorgados por el sistema bancario, de acuerdo con el último Informe sobre Bancos del Banco Central de la República Argentina (BCRA). El indicador avanzó 0,1 puntos porcentuales en comparación con junio y marcó un nuevo máximo en más de 20 años.

El dato también muestra un fuerte deterioro en la comparación interanual. En julio de 2025, la irregularidad de los créditos a los hogares era del 5,6%, por lo que el nivel actual más que se duplicó y representa una diferencia de 7,3 puntos porcentuales. El aumento se produjo luego de que la mora se mantuviera estable durante junio.

Cómo evolucionó la mora en empresas y en el sistema financiero

En el caso de las empresas, la morosidad se ubicó en 3,6% durante julio, con una suba de 0,1 puntos porcentuales respecto del mes anterior. A nivel general, el ratio de irregularidad del crédito al sector privado alcanzó el 7,7%, también 0,1 puntos por encima de junio.

Según explicó el BCRA, el incremento de la irregularidad estuvo relacionado con una disminución, en términos reales, del saldo total de financiamiento y con un aumento de la cartera en situación irregular, aunque este último comportamiento mostró una desaceleración. En paralelo, la probabilidad de default estimada para las familias bajó 0,5 puntos porcentuales y quedó en 3,9%.