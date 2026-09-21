Advierten que el endeudamiento afecta al 60% de la población

Una consultora advirtió que la gran mayoría cayó en el endeudamiento para comprar alimentos y pagar servicios.

Una consultora advirtió que la gran mayoría cayó en el endeudamiento para comprar alimentos y pagar servicios.

Seis de cada diez argentinos tuvieron que acudir al endeudamiento en los últimos seis meses y el 76% recurre al crédito para pagar alimentos, salud y servicios, mientras que al 65% de la población se le agota el sueldo antes del día 20 del mes.

El Monitor de Opinión Pública (MOP) elaborado por Zentrix Consultora expuso que durante los últimos seis meses, el 60,2% de los argentinos tomó alguna deuda o crédito. Esta proporción trepa al 70,2% en la clase baja y al 67,1% entre los jóvenes de 18 a 39 años.

Además, hizo referencia a que la gran mayoría de la financiación responde a necesidades primarias, ya que el 55,6% de quienes se endeudaron lo hizo para cubrir alimentos y salud, mientras que un 20,4% lo utilizó para pagar tarifas y servicios.

En la clase baja, la suma de ambos rubros representa más del 85% de los endeudados. A este panorama se suma que, según datos del mes de julio, el 86,6% de estos mismos sectores necesitó dos o más empleos para intentar llegar a fin de mes.

El relevamiento evidencia una marcada asimetría en la velocidad con la que los hogares agotan sus recursos mensuales. A nivel nacional, el 65% de los argentinos se queda sin ingresos antes del día 20 del mes, un 44,4% no supera el día 15 y un 12,2% ni siquiera llega al día 5.