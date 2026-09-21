Kicillof acusó al gobierno de Milei de “desinterés” e “ineptitud”

Tras el masivo acto del fin de semana en Avellaneda, el gobernador Axel Kicillof renovó el llamado a construir con todos los sectores para vencer a Javier Milei en las urnas.

Tras el masivo acto del fin de semana en Avellaneda, el gobernador Axel Kicillof renovó el llamado a construir con todos los sectores para vencer a Javier Milei en las urnas.

El gobernador Axel Kicillof afirmó que existe un “desgobierno, un absoluto desinterés y absoluta ineptitud” por parte del Gobierno nacional y llamó a “articular y construir” una “alternativa política amplia” para derrotar a Javier Milei.

“Hay un desgobierno total”, sostuvo Kicillof, quien consideró que la decisión de “destruir el Estado desde adentro”, que inicialmente podía atribuirse a una cuestión “ideológica” vinculada con el “anarcocapitalismo”, terminó siendo también “una muestra de absoluto desinterés y absoluta ineptitud”.

Tras el masivo acto del sábado en Avellaneda, el mandatario bonaerense aseguró que el Gobierno nacional “no se ocupa de los problemas de la gente” y “les echa la culpa a las provincias, a los municipios y a la gente”.

Kicillof destacó la necesidad de construir una alternativa política. “No alcanza el malestar o la crisis de Milei y lo que va generando para sentarse a esperar que se geste una posibilidad de ganarle” en las urnas, afirmó en declaraciones radiales.

“El que lo votó pensando que era lo nuevo se encuentra con toda esta crueldad, esta violencia, este alineamiento internacional y esta puesta en peligro hasta de la soberanía argentina”, reflexionó el Gobierno que el sábado se puso a disposición para enfrentar a Milei el año próximo.

Planteó que el desafío será impedir que esa decepción se transforme en desmovilización. “Hay que articular y construir con los sectores, que son muchos, que se ven agredidos por esta política pero que se tienen que entusiasmar de nuevo”, sostuvo.