Lanús: Cayó una banda que usaba datos de clientes para comprar teléfonos

Tres domicilios de Lanús fueron allanados, y uno en CABA, para dar con los integrantes de la banda de estafadores.

Tres domicilios de Lanús fueron allanados, y uno en CABA, para dar con los integrantes de la banda de estafadores.

En el marco del operativo “celus verdaderos, identidades falsas” de la Policía Federal, lograron desbaratar una banda que se dedicaba a la compra de teléfonos con datos de clientes de las propias compañías. Allanamientos en Lanús.

La estructura delictiva estaba compuesta por un grupo de sujetos que fingían ser clientes de una empresa prestataria de servicios móviles para adquirir equipos celulares. La investigación se originó por denuncias por el delito de “secuestros virtuales”.

EL MODUS OPERANDI

La operatoria consistía en comunicarse con el canal de ventas de la empresa. Para ello, los delincuentes empleaban datos filiatorios correspondientes a clientes legítimos, haciéndose pasar por ellos y solicitando la adquisición de teléfonos.

Con el objetivo de sortear cualquier mecanismo de seguridad de la entidad, los sujetos utilizaban información presuntamente extraída de alguna base de datos específica y, por esa vía, superaban las respectivas preguntas de validación de identidad.

Del mismo modo, suministraban correos electrónicos que ellos mismos crearon para evitar que los verdaderos titulares recibieran notificaciones, mensajes de confirmación y alertas referentes a las operaciones.

Una vez efectivizada la compra de los dispositivos, solicitaban que sean enviados a sucursales de una empresa de correo y tras obtener el correspondiente número de seguimiento, realizaban varias comunicaciones con el fin de controlar el envío y retirar los equipos.

ALLANAMIENTOS Y ARRESTOS

La pesquisa derivó en la identificación de cuatro domicilios y la Justicia ordenó los allanamientos en las viviendas ubicadas sobre las calles Murature, Colón y Manuel Castro, en el partido de Lanús; y sobre la calle Juan Agustín García, en la Ciudad de Buenos Aires.

Los efectivos detuvieron a cuatro personas, dos hombres y dos mujeres, todos mayores de edad. Secuestraron ocho teléfonos celulares, dos notebooks, un vehículo utilitario y documentación de relevancia para las autoridades judiciales.

Los detenidos, tres argentinos y uno de nacionalidad peruana, quedaron junto a los materiales incautados a disposición del magistrado interventor por el delito de “estafa”.