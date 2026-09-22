Tensión por el eventual desalojo de FATE

Trabajadores de FATE mantienen la toma en la fábrica de San Fernando. El SUTNA presentó un amparo para evitar el desalojo.

Trabajadores de FATE mantienen la toma en la fábrica de San Fernando. El SUTNA presentó un amparo para evitar el desalojo.

El Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA) presentó un amparo para impedir el desalojo de FATE, en San Fernando, luego del aval de la Justicia para la restitución de la planta a los propietarios sin que se resolviera la parte laboral.

Luis tiene 35 años de trabajo en FATE y advirtió que la única salida es la reapertura de la única fábrica de cubiertas de camiones y colectivos del país. “Estamos resistiendo hace siete meses y estamos a la espera de que se termine el lockout patronal que estamos padeciendo los trabajadores. Queremos que reabra”, aseguró este martes en diálogo con C5N.

“El movimiento obrero argentino e incluso los medios internacionales siguen de cerca esta justa lucha obrera que pretende ser aplaca por medio de la violencia defendiendo la posición ilícita de la patronal”, cuestionó el sindicato.

La Sala 2 de la Cámara de Apelaciones y Garantías de San Isidro hizo lugar al recurso presentado por los propietarios de FATE y ordenó, días atrás, la restitución del inmueble ubicado en el partido de San Fernando, que se encuentra tomada por los trabajadores.

El tribunal fundamentó su decisión en el vencimiento definitivo de los plazos de conciliación obligatoria —tanto en el fuero nacional como en el ámbito provincial— sin que se lograran avances que permitieran destrabar el conflicto.

El predio se encuentra tomado por los trabajadores, nucleados en el SUTNA, desde febrero, luego de conocerse la decisión de la firma de terminar con las operaciones. Aunque la medida habilita la devolución de las instalaciones a la firma, el fallo no sienta postura sobre el fondo de la cuestión laboral.

Más de 900 trabajadores se quedaron en la calle por el cierre de la planta, lo que motivó una serie de protestas y la toma. Incluso, delinearon un proyecto de ley para mantener abierta la única planta que fabrica neumáticos de colectivos y camiones del país.