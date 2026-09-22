Un juzgado porteño declaró inconstitucional el Régimen Penal Juvenil

Un Juzgado de CABA consideró "inconstitucional" el nuevo Régimen Penal Juvenil y sobreseyó a un menor. Jorge Macri dijo que el fallo está "manchado con sangre".

Un Juzgado de CABA consideró "inconstitucional" el nuevo Régimen Penal Juvenil y sobreseyó a un menor. Jorge Macri dijo que el fallo está "manchado con sangre".

El Juzgado de Primera Instancia Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas N° 3 de la Ciudad de Buenos Aires declaró la inconstitucionalidad del nuevo Régimen Penal Juvenil y sobreseyó a un menor de 14 años acusado por un robo en grado de tentativa.

La jueza Laura De Marinis rechazó el planteo de incompetencia efectuado por la defensa oficial y consignó que el implicado es “no punible”. Tiene 14 años y estaba acusado de tentativa de robo in fraganti, causa originada el 10 de septiembre pasado.

La magistrada desestimó el recurso al sostener que la Corte de Suprema de Justicia de la Nación afirmó que “el carácter nacional de los tribunales ordinarios es transitorio”, por lo que el Tribunal Superior de Justicia porteño “debe intervenir ante un conflicto de competencia entre los juzgados ordinarios de esta ciudad”.

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, cuestionó el fallo de una jueza de la Ciudad que declaró la inconstitucionalidad nuevo régimen y anunció que pedirá su juicio político. “Estos jueces garantistas defensores de delincuentes tienen que quedar en evidencia. Esta sentencia está manchada de sangre”, afirmó Macri.