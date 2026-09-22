Piden elevar a juicio la causa de la gitanas que estafaron a una mujer, que se suicidó

Pidieron llevar a juicio a las tres gitanas acusadas de una estafa que terminó con el suicidio de una peluquera en Lomas de Zamora.

Pidieron llevar a juicio a las tres gitanas acusadas de una estafa que terminó con el suicidio de una peluquera en Lomas de Zamora.

El fiscal Ignacio Torrigino, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 19 de Lomas de Zamora, solicitó que las gitanas Marta Noemí Mitrovich, Nancy Marina Yavanovich y María Silvia Mitrovich vayan a juicio por estafar a la peluquera Merlin Díaz Silva en un presunto ritual de limpieza, quien luego se mató.

Las tres están acusadas de haber estafado por $14 millones a la víctima el pasado 20 de enero cuando se acercaron a su peluquería en Ingeniero Budge. Dijeron que, mediante un supuesto ritual de limpieza, “procurarían eliminar un presunto maleficio económico” que le impedía progresar.

Transcurrido un determinado lapso de tiempo y, ante la falta de restitución del dinero, la víctima habría comenzado a sospechar de las mencionadas, tratándose de comunicar con las mismas sin obtener resultados. Al darse cuenta de la estafa y la pérdida de los ahorros, se suicidó ingiriendo ácido muriático.

A partir de este desenlace, comenzó una investigación que permitió desbaratar la banda familiar. Primero Yavanovich y María Silvia Mitrovich se entregaron en la Justicia, mientras que Marta Noemí Mitrovich fue capturada meses después en la provincia de Salta, donde iba a cometer otra estafa similar.

La figura de la líder de la banda había tomado repercusión durante su fuga debido a que, a fines de mayo, cuando ya tenía un pedido de captura vigente, se acercó a la sede central del Registro Nacional de las Personas (Renaper) de Diagonal Norte, donde tramitó su nuevo ejemplar del DNI.

En el dictamen de fiscalía de las últimas horas también se añadió la prisión preventiva contra Marta Mitrovich por riesgo de fuga y de entorpecimiento de la investigación, por lo que solicitó que sea derivada a una cárcel del Servicio Penitenciario Bonaerense.