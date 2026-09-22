Las contradicciones de Adorni ante la Justicia por su patrimonio

Manuel Adorni presentó ante la Justicia un escrito de 78 páginas en el marco de la causa que investiga su patrimonio. El exjefe de Gabinete aseguró que había obtenido casi US$600.000 a través de operaciones con Bitcoin realizadas entre 2014 y 2018, antes de asumir como funcionario.

Según su descargo, Adorni contaba con unos US$591.544 distribuidos en ocho direcciones de Bitcoin. El exfuncionario sostuvo que había adquirido las criptomonedas entre 2014 y 2018, que luego las liquidó antes de su llegada a la función pública y que conservó el dinero en efectivo fuera del sistema bancario.

Sin embargo, algunas de sus explicaciones quedaron bajo análisis debido a diferencias con declaraciones públicas anteriores. Entre ellas, una transferencia registrada en una de las billeteras el 15 de abril de 2017, cuando Adorni había publicado que se encontraba en Chile. También surgieron interrogantes por movimientos vinculados a exchanges y por sus dichos previos sobre el Bitcoin y las criptomonedas.

La investigación también contempla los gastos vinculados a su matrimonio con Bettina Angeletti, préstamos familiares, la compra y refacción de una propiedad en el country Indio Cuá y consumos realizados con tarjetas vinculadas a empleados. Tras recibir el descargo, el fiscal Gerardo Pollicita deberá analizar si las explicaciones resultan suficientes o si corresponde avanzar con nuevas medidas de prueba.