Ravier minimizó las diferencias entre Milei y Bullrich: “En un Gobierno liberal no somos manada”

El vocero presidencial aseguró que Patricia Bullrich es una figura “fundamental” para el Gobierno y sostuvo que está alineada con la reelección de Javier Milei. También defendió que dentro de La Libertad Avanza existan distintos puntos de vista.

El vocero presidencial aseguró que Patricia Bullrich es una figura “fundamental” para el Gobierno y sostuvo que está alineada con la reelección de Javier Milei. También defendió que dentro de La Libertad Avanza existan distintos puntos de vista.

El vocero presidencial Adrián Ravier buscó este martes bajar el tono a las diferencias políticas entre Javier Milei y Patricia Bullrich y afirmó que la senadora es “una persona fundamental para el Gobierno”. Durante su habitual conferencia de prensa, sostuvo que dentro de un espacio liberal pueden existir distintas posiciones y remarcó: “En un Gobierno liberal no somos manada”.

Ravier aseguró que Bullrich, en su rol como presidenta del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, “está alineada con la idea de que Javier Milei tiene que ser reelecto”. En ese sentido, afirmó que las diferencias internas pueden resolverse sin generar consecuencias negativas y descartó una ruptura dentro del oficialismo.

El funcionario también confirmó que el Gobierno trabaja con la mirada puesta en las elecciones presidenciales de 2027 y remarcó que Milei es una figura “clave” para el espacio. “No cabe ninguna duda de que este Gobierno trabaja para la reelección del presidente Javier Milei”, sostuvo. Sobre el escenario posterior a 2031, evitó realizar especulaciones y señaló que La Libertad Avanza cuenta con distintas figuras que podrían darle continuidad al espacio.

Durante la conferencia, Ravier también se refirió a las pensiones por discapacidad y aseguró que el tema es una “prioridad” para el Gobierno. Defendió las auditorías realizadas sobre el sistema y afirmó que ninguna persona con discapacidad perdió su beneficio durante la gestión de Milei. Además, habló sobre la renuncia de Alejandro Vilches en la ANDIS, los cambios en la seguridad de la Quinta de Olivos y la salida de María Belén Agudiez, atribuidas en ambos casos a “motivos personales”.