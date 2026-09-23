La Iglesia pidió no poner al Papa de un lado u otro de la grieta

La Iglesia brindó una conferencia sobre los preparativos para la visita del Papa León XIV. Hizo alusión al vínculo con el Gobierno.

La Iglesia brindó una conferencia sobre los preparativos para la visita del Papa León XIV. Hizo alusión al vínculo con el Gobierno.

La Conferencia Episcopal Argentina (CEA) brindó una conferencia de prensa sobre la visita del Papa León XIV al país, en noviembre próximo, y pidió “evitar” poner al Sumo Pontífice “en uno u otro lado de la grieta”.

Participaron el presidente de la CEA y arzobispo de Mendoza, monseñor Marcelo Colombo; el secretario general del organismo, monseñor Raúl Pizarro; el arzobispo de Buenos Aires, monseñor Jorge García Cuerva; monseñor Jorge Eduardo Scheinig; y el arzobispo de Córdoba, cardenal Ángel Sixto Rossi.

“No tenemos reuniones con el presidente (Javier Milei), pero sí tendremos encuentros con Karina Milei y con los ministros de Seguridad nacional y de Provincia”, precisó García Cuerva respecto a la organización de la visita. Y adelantó que el lunes habrá un encuentro interrelogioso.

Si bien consideró que la visita de la máxima autoridad de la Iglesia Católica a nuestro país, “es una muy buena intención para acercar puntos de acuerdo entre Milei y el Papa, también hay muchas diferencias y temas en los que no hay coincidencias”.

📹 Conferencia de Prensa sobre el Viaje Apostólico del #PapaLeónXIV a la #Argentina https://t.co/pOwGvGKxEI — Conferencia Episcopal Argentina (@EpiscopadoArg) September 22, 2026

Marcelo Colombo, titular de la CEA, puso el foco en el tema de la discapacidad, ya que, el Sumo Pontífice, visitará el Cottolengo Don Orione de Claypole. “El tema de la discapacidad es un tema de agenda por tratarse de una situación delicada y por las familias afligidas debido a la vulnerabilidad que atraviesan“, sostuvo.

“Lejos de ponernos en una situación ideológica, nos acerca a una acción misionera. La vista a Don Orione es un momento de profunda contemplación de realidad humana. No nos gustaría quedarnos en una postura política, porque sobre eso nos pronunciamos siempre, sino en nuestro accionar religioso”, destacó.

Asimismo, planteó: “Como sociedad argentina tenemos que evitar poner al Papa León de uno u otro lado de la grieta, sería un error”. Y remarcó: “Nos estamos sentando en una misma mesa el Gobierno Nacional y la Iglesia, debemos dejarnos interpelar por el discurso del Papa”.