Los combustibles suben hasta 5% y se rompe el acuerdo: cómo quedan los precios

El aumento comenzó a aplicarse en las principales petroleras, con diferencias según la región. YPF, por ahora, mantiene sus valores mientras el precio del petróleo Brent volvió a superar los US$100 por barril.

El aumento comenzó a aplicarse en las principales petroleras, con diferencias según la región. YPF, por ahora, mantiene sus valores mientras el precio del petróleo Brent volvió a superar los US$100 por barril.

Las principales petroleras que operan en la Argentina comenzaron a aplicar aumentos de entre 2% y 5% en los combustibles, con variaciones según la zona del país. La única excepción, por el momento, es YPF, que mantiene los precios en sus surtidores, aunque no se descarta que pueda sumarse a las subas.

La decisión marca el final del mecanismo de amortiguación o “buffer” que se venía aplicando desde mayo, después de un incremento de hasta 30% en los valores. El acuerdo entre las petroleras y las refinadoras contemplaba mantener estables los precios mientras el barril se ubicara por encima de los US$80 y luego recuperar progresivamente los márgenes resignados.

La nueva presión sobre los combustibles está vinculada al salto del precio internacional del petróleo. Este jueves, el Brent volvió a superar los US$100 y llegó a alrededor de US$105 por barril, en un contexto marcado por nuevas tensiones y declaraciones cruzadas entre Estados Unidos e Irán.

YPF concentra más de la mitad del mercado y sus valores funcionan como referencia para el resto de las compañías. A mediados de septiembre, el litro de nafta súper rondaba los $2.059, mientras que el Gobierno mantiene postergada hasta el 1° de octubre la actualización de parte de los impuestos a los combustibles.