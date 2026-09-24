Alerta ANMAT: prohibieron los productos para bajar de peso que contengan retatrutide

La medida alcanza a todos los productos para uso humano que declaren contener retatrutide o retatrutida. La prohibición incluye su comercialización, distribución, publicación y venta a través de plataformas electrónicas.

La medida alcanza a todos los productos para uso humano que declaren contener retatrutide o retatrutida. La prohibición incluye su comercialización, distribución, publicación y venta a través de plataformas electrónicas.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió este jueves el uso, comercialización, publicación y distribución en todo el país de cualquier producto para administración en humanos que declare contener retatrutide o retatrutida, hasta tanto cuente con la autorización correspondiente. La medida fue establecida mediante la Disposición 6140/2026, publicada en el Boletín Oficial.

La decisión surgió luego de que el organismo corroborara la existencia de sitios web que ofrecían productos que declaraban contener retatrutide. Según explicó la ANMAT, actualmente no existen especialidades medicinales comercializadas en Argentina que contengan esta sustancia, debido a que se encuentra en etapa de investigación clínica por sus potenciales efectos en pacientes con diabetes tipo II y dificultades para controlar la glucemia.

La retatrutide es un péptido experimental que se encuentra en fase de investigación clínica. Los productos detectados no cuentan con registros que permitan acreditar su elaboración legítima y fiscalización de acuerdo con la normativa sanitaria vigente, por lo que la ANMAT advirtió que no pueden garantizarse su calidad, seguridad ni eficacia y que su utilización podría representar un riesgo para la salud.

La prohibición comprende todos los lotes, tamaños y presentaciones de cualquier producto que declare contener retatrutide o retatrutida, tanto en comercios como en plataformas de venta electrónica. La única excepción son aquellos productos destinados a investigaciones clínicas que hayan sido expresamente autorizadas por la ANMAT.