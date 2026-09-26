Petitorio contra la orden de desalojo de FATE

Trabajadores de FATE presentaron un petitorio para frenar el desalojo de la fábrica, ordenado por la Justicia.

Trabajadores de FATE presentaron un petitorio para frenar el desalojo de la fábrica, ordenado por la Justicia.

Trabajadores de FATE, nucleados en el SUTNA (Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino) entregaron petitorio en la Sala 2 de la Cámara de Apelaciones de San Isidro para frenar el desalojo de la planta de San Fernando.

Se reclama nuevamente que se deje sin efecto la orden dictada por la Justicia, que ordena la restitución de la fábrica a sus dueños, y que se garantice el derecho a huelga y a la protesta. Cuenta con el respaldo de centenares de firmas de dirigentes sindicales, sociales, políticos, diputados, y legisladores provinciales.

“Ante la justa lucha de los trabajadores de Fate, y la amenaza de desalojo resuelta por la Sala 2 de la Cámara Penal de Apelaciones de San Isidro, nos manifestamos reclamando la suspensión definitiva de esta medida, que no haría otra cosa que pretender resolver un conflicto de naturaleza exclusivamente laboral por medio de la criminalización del legítimo derecho a huelga“, advirtió el SUTNA.

La presentación es parte de una campaña de solidaridad y visibilización que llevan adelante las familias de la fábrica, tras más de siete meses de ocupación y resistencia contra el lockout de Fate, propiedad del empresario Javier Madanes Quintanilla.

Desde febrero, los trabajadores sostienen la permanencia pacífica en el predio bajo la consigna “FATE no se cierra” y reclaman la reapertura inmediata de la fábrica y la continuidad de todos los puestos de trabajo.