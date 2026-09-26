En Lomas de Zamora, los animales pueden viajar en colectivo

Una ordenanza habilitó el uso de transporte público de jurisdicción municipal para acudir al Hospital Municipal. ¿Cuáles son los requisitos para el traslado de animales?

Una ordenanza habilitó el uso de transporte público de jurisdicción municipal para acudir al Hospital Municipal. ¿Cuáles son los requisitos para el traslado de animales?

El Concejo Deliberante de Lomas de Zamora aprobó una nueva ordenanza (19.669) que habilita el traslado de animales en las líneas de colectivos que operan bajo jurisdicción municipal.

La reglamentación establece que la autorización de viaje rige exclusivamente para trayectos vinculados a la atención sanitaria de los animales, facilitando su llegada al Hospital de Animales, ubicado sobre la avenida 12 de Octubre.

La medida fue diseñada con el objetivo de resolver los inconvenientes de movilidad que afectan a los vecinos que no poseen vehículo particular para transportar a sus animales. No tiene costo extra.

Busca evitar que las dificultades logísticas o el costo de traslados privados impidan realizar consultas médicas de rutina, vacunaciones, tratamientos de complejidad o cirugías de castración.

Con la entrada en vigencia de la norma, los usuarios del transporte colectivo municipal cuentan con un marco regulado para el traslado seguro de sus animales.

Requisitos