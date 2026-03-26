Denuncian agresión de un docente a estudiantes libertarios en la Universidad Nacional de Lanús



Un docente de la Universidad Nacional de Lanús (UNLa), identificado como Juan Tumini, fue denunciado por agredir físicamente a un grupo de estudiantes pertenecientes a la agrupación Crear + Libertad, vinculada a La Libertad Avanza. El hecho, que quedó registrado en videos tomados por los propios alumnos, ocurrió este miércoles en el campus de la institución.

Según el relato de los damnificados, el conflicto se inició mientras distribuían folletos en una mesa informativa. En ese contexto, un grupo de docentes y empleados administrativos se acercó para cuestionar su presencia en el lugar. Las imágenes muestran el momento en que Tumini reacciona ante la presencia de cámaras, intentando arrebatar los dispositivos y propinando golpes de puño a uno de los jóvenes.

Desde el espacio político La Libertad Avanza de Lanús, el concejal Ignacio Moroni confirmó que se radicó una denuncia penal por agresiones y amenazas. Según detalló, uno de los militantes, Julián Aguilar, sufrió la fisura de una costilla como consecuencia de los golpes recibidos durante el altercado.

En los videos difundidos también se identifica a otros empleados de la universidad en el lugar del incidente. Los alumnos agredidos manifestaron que, además del docente de diseño, participaron de la confrontación personal de las áreas de intendencia, infraestructura y secretaría académica.

La postura de la Universidad

Ante la difusión de las imágenes, las autoridades de la UNLa emitieron un comunicado oficial en el que expresaron su “más firme repudio” a lo sucedido. La institución remarcó que la universidad pública debe ser un ámbito de convivencia y que el respeto por la pluralidad de ideas es un pilar innegociable.

Asimismo, la universidad confirmó la apertura de un sumario administrativo e investigaciones internas para esclarecer las responsabilidades de cada uno de los involucrados. Según informaron, se aplicarán las sanciones correspondientes de acuerdo con el estatuto y las normativas vigentes del establecimiento de educación superior.