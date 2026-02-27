Ruidazo en Lanús por Fate: Estudiantes reclamaron la reapertura de la fábrica que dejó a 920 familias sin ingresos

Con un ruidazo en apoyo a Fate, estudiantes universitarios y secundarios se movilizaron en Remedios de Escalada para respaldar a los trabajadores despedidos y exigir la reapertura de la histórica empresa de neumáticos. La protesta se dio en medio del debate por la reforma laboral en el Congreso.

Con un ruidazo en apoyo a Fate, estudiantes universitarios y secundarios se movilizaron en Remedios de Escalada para respaldar a los trabajadores despedidos y exigir la reapertura de la histórica empresa de neumáticos. La protesta se dio en medio del debate por la reforma laboral en el Congreso.

El ruidazo en apoyo a Fate se realizó en la intersección de Malabia y Alsina, en Remedios de Escalada, donde alumnos de la Universidad Nacional de Lanús y del Instituto de Lomas de Zamora manifestaron su acompañamiento a los operarios cesanteados tras el cierre de la emblemática fábrica de neumáticos. La convocatoria fue impulsada por el Centro de Estudiantes de Humanidades y Artes (CEDHA) y contó con una importante presencia de jóvenes que hicieron oír bombos, aplausos y cánticos en defensa de los puestos de trabajo.

La actividad tuvo como eje central el respaldo a la lucha que sostienen los trabajadores despedidos, en un contexto atravesado por la discusión parlamentaria de la reforma laboral. De la jornada participaron también trabajadores de la salud, integrantes del Sindicato de Base de Trabajadores de Reparto por Aplicación (SiTraRepA) y organizaciones políticas y sociales de la región sur del conurbano bonaerense.

En paralelo, la conflictividad se trasladó a otros puntos del Área Metropolitana. Durante la mañana del viernes, operarios desvinculados de Fate y agrupaciones de izquierda llevaron adelante un corte casi total en la autopista Panamericana, ramal Tigre. Más tarde, efectivos de la Policía de la Ciudad intervinieron en una protesta sobre la avenida 9 de Julio, en el microcentro porteño, donde trabajadores despedidos de distintas empresas reclamaban por la falta de empleo. Entre los manifestantes hubo docentes, médicos del Hospital Garrahan y exempleados de Ilva, Lustramax, Georgalos y la propia Fate.