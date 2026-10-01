Revelan 57 nuevas especies marinas tras la expedición en los cañones submarinos de Argentina

El taller internacional de identificación de especies Species Discovery Workshop analizó muestras biológicas de la expedición Talud Continental IV en el cañón submarino Mar del Plata, y reveló el hallazgo de 57 nuevas especies marinas y cinco géneros que allí habitan.

Se trata de descubrimientos realizados a partir de muestras obtenidas por dicha campaña, en la que participaron científicos del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) a bordo del buque R/V Falkor (too) del Schmidt Ocean Institute (SOI) en agosto de 2025, la cual se transmitió por streaming.

Desde el CONICET indicaron que, según una estimación preliminar, se creía que el hallazgo era de al menos 40 nuevas especies marinas, pero, tras la realización del workshop, la cifra se elevó momentáneamente a 57, que se dividen en:

20 copépodos (clase de crustáceos de pequeño tamaño)

22 equinodermos (pepinos de mar y crinoideos)

14 cnidarios (octocorales, plumas de mar y corales pétreos)

1 molusco escafópodo, con 5 nuevos géneros científicos que abarcan corales, pepinos de mar y crustáceos.

Entre los hallazgos clave se encuentra el pepino de mar Loki (Peniagone sp.), un llamativo equinodermo de aguas profundas, nombrado por sus apéndices en forma de cuernos, similares a los del dios de la leyenda nórdica.

Se trata de una de las especies nuevas más destacadas de las que fueron identificadas durante el taller. Con extraordinarias imágenes in situ y video capturados en el fondo marino, Loki representa una de las hasta 10 nuevas especies de holoturias descubiertas durante el taller.

Una pluma de mar

Además, el taller identificó nuevas especies de corales, incluyendo dos posibles nuevos géneros y una posible nueva familia. Entre los aspectos más destacados se encuentran la pluma de mar Pseudumbellula sp. y el octocoral de vivo color rojo anaranjado Orstomisis sp., los cuales, según explicaron, aportan datos cruciales sobre ecosistemas de aguas profundas generadores de hábitat.

Quedan más especies por revelar

El taller se realizó en julio pasado, en la Universidad Maimónides de Buenos Aires, y reunió a 20 taxónomos en el inicio de carrera de América Latina y Europa para examinar muestras biológicas de aguas profundas, principalmente recogidas durante la mencionada expedición que utilizó un vehículo operado de forma remota (ROV) SuBastian, el cual se sumergió a una profundidad de 3.900 metros.

El workshop fue liderado por The Nippon Foundation-Nekton Ocean Census, en alianza con SOI y coordinado localmente por los investigadores del CONICET Martín Brogger y Valeria Teso.

Asimismo, aún quedan por revelar muchas nuevas especies halladas en aquella expedición, cuyas muestras no se llegaron a analizar en el taller.